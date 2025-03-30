افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤول٬ ان "اإسرائيل ستبحث الانتقال للمرحلة 2 إن أطلقت حماس نصف الأسرى بأول المحادثات ونصفهم بآخرها"٬ لافتة الى ان "هذه أول مرة توضح فيها إسرائيل أنها مستعدة للدخول في محادثات بشأن إنهاء الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم عن مسؤول: إسرائيل ستبحث الانتقال للمرحلة 2 إن أطلقت حماس نصف الأسرى بأول المحادثات ونصفهم بآخرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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