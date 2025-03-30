شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجبهة الوطنية يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

هنّأ الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد الجزار أن عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان المبارك، الذي يحمل في طياته الخير والبركة، ليكون فرصة لشحذ الهمم واستعادة الطاقة لمواصلة العمل والبناء من أجل الوطن وحماية أبنائه.

واختتم رئيس حزب الجبهة الوطنية تهنئته قائلًا: “كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد على أسرة الجبهة الوطنية، وعلى الأسرة المصرية الكبيرة وعلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.