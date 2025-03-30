شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: إنجازات الدولة المصرية غيرت حياة الملايين بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات العشر الماضية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتثبيت أركان الدولة، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت أعادت الروح إلى مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما عزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت مديح، في تصريحات لها، أن يد التنمية طالت كل ربوع الوطن، وخاصة المناطق النائية التي كانت تعاني من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة، موضحة أن هذا لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة جعلت الوطن ومصلحة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس بوضوح في المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن الجمهورية الجديدة، التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازات غير مسبوقة، منها مبادرة حياة كريمة التي غيّرت حياة 60 مليون مواطن، بالإضافة إلى إطلاق الحوار الوطني الذي أصبح منصة جامعة لكل أطياف الشعب المصري للتوافق على أولويات العمل الوطني، بجانب التمكين غير المسبوق للمرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مما جعلها تعيش عصرها الذهبي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.

وهنأت الدكتورة جيهان مديح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده على الوطن بالخير واليُمن والبركات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

