شولتس: أوروبا تريد التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعد للرد كجبهة موحدة على الرسوم الجمركية

أكد المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، أن "أوروبا تريد التعاون مع الولايات المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد كجبهة موحدة على الرسوم الجمركية".

وأشار شولتس خلال حديثه في افتتاح معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، إلى أن "الحروب التجارية تضر بجميع الجهات"، مضيفا أن أوروبا "ليست ساذجة كما أنها ليست ضعيفة أيضا". واوضح "لهذا السبب أقول للولايات المتحدة: يبقى هدف أوروبا هو التعاون، لكن إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة أي خيار، كما في حالة الرسوم على الصلب والألمنيوم على سبيل المثال، فإننا كاتحاد أوروبي سنرد ككيان واحد".

يذكر أن كندا ستكون الدولة الشريكة في معرض هانوفر الصناعي الألماني لعام 2025، والذي سيحضره آلاف المصنعين والمبتكرين.