محاضرة لنبيل أبو مراد عن "الإيمان في مسرح وفكر الأخوين الرحباني" في بسابا

حاضر الدكتور نبيل أبو مراد عن "الإيمان في مسرح وفكر الأخوين الرحباني"، وذلك بالتّزامن مع مئويّة منصور الرحباني، في كنيسة القديس جاورجيوس- بسابا، في إطار سلسلة الأحاديث الّتي تنظّمها حركة الشّبيبة الأرثوذكسيّة ضمن رعيّتَي الشويفات وبسابا.

وأشار أبو مراد في محاضرته، إلى "القيم الفكريّة والشّعريّة والرّوحيّة الّتي يختزنها النتاج الرّحباني"، مستشهدًا بأكثر من مقطع مسرحي ليدلّل على أنّ من بين هذه القيم موضوع الإيمان بالله، "لأجلك يا مدينة الصّلاة أصلّي"، "إيماني ساطع يا بحر اللّيل"...

وتوقّف عند مجموعة مبادئ إيمانيّة وَردت في مسرحيّات الرحباني، كالسّجود والأمل والرّجاء والنّور والرّحمة الإلهيّة، شارحًا أهدافها وكيفيّة تقديمها من قبل الأخوين الرّحباني، "في قالب فنّي جذّاب من أجل المجتمع، وليس من أجل الفن، فهذا الالتزام الأخلاقي والإيماني جعل من فنّهما وأدبهما في مستوى إصلاحيّين كبار في التّاريخ"، وفق قوله.

مع الإشارة إلى أنّ حركة الشّبيبة الأرثوذكسيّة تستكمل برنامج الأحاديث الرّوحيّة الّذي انطلق في هذه الفترة عقب صلاة المديح، إذ تستضيف يوم الجمعة المقبل الخوري أيوب شهوان في حديث يتناول "الألم في الكتاب المقدس"، فيما يحلّ الأخ ماجد عازار ضيفًا في ختام هذه النّشاطات في الحادي عشر من شهر نيسان المقبل، ويحاضر عن "الأسبوع العظيم والفصح المقدّس: عادات وتقاليد".