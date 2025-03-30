"وول ستريت جورنال": ماسك يعمل على مراجعة برامج "ناسا" بهدف تسيير رحلات بشرية إلى المريخ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأميركية إيلون ماسك يعمل على مراجعة برامج ونفقات وكالة الفضاء "ناسا" بهدف توجيه مواردها لتسيير رحلات بشرية إلى المريخ".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في "سبيس إكس"٬ ان "ماسك يعمل على مراجعة برامج "ناسا" وإعادة توزيع الإنفاق الفيدرالي وتعيين أشخاص مخلصين سيساعدونه في إرسال أشخاص إلى المريخ.. سيتم إعادة توزيع موارد ناسا لصالح مهمة إرسال أشخاص إلى المريخ".

وبحسب المصادر المطلعة للصحيفة، فإن "ماسك حاول أيضا الحصول على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ مخططاته"٬ لافتة الى انه "أقنع ترامب بأن المساعدة في الوصول إلى المريخ من شأنها أن تثبت اسمه في التاريخ".