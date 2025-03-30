أشار قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى أنّ "في الأيّام السّابقة، حصل انسحاب لتموضع القوّات في أم درمان"، في قرار وافقت عليه "القيادة وإدارة العمليّات... أنا أؤكّد أنّنا خرجنا من الخرطوم ولكن بإذن الله سنعود إليها".
وشدّد، في كلمة موجّهة إلى قوّاته تناقلتها مواقع التّواصل الاجتماعي، إعى أنّ "أي شخص يعتقد أنّ هناك تفاوضًا أو اتفاقًا مع هذه الحركة الشّيطانيّة، هو مخطئ"، في إشارة إلى الجيش السّوداني الّذي تخوض "قوّات الدّعم السّريع" حربًا ضدّه منذ نيسان 2023، لافتًا إلى أنّه "ليس لدينا أي اتفاق أو نقاش معهم، فقط لغة البندقية".
وكان قد أعلن قائد الجيش السّوداني عبد الفتاح البرهان مساء الأربعاء الماضي، "تحرير" العاصمة من "قوّات الدّعم السّريع"، قبل أن يعلن الخميس سيطرته الكاملة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد "قوات الدعم السريع" أقر بخروج قواته من الخرطوم: سنعود إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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