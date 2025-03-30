ماكرون: دعوت إسرائيل خلال اتصال مع نتانياهو إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان

كشف الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون انني "دعوت إسرائيل خلال اتصال مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان"٬ مشيرا الى انني ايضا "طالبته بالعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية فورا".
واكد اننا "سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة الإعمار والعودة الضرورية إلى أفق سياسي قائم على حل الدولتين"٬ لافتا الى ان "أي تهجير قسري أو عملية ضم تتعارض مع التوجه نحو حل الدولتين كصيغة وحيدة لتحقيق السلام والأمن للشعبين".
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