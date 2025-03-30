افادت وكالة "رويترز" نقلا عن رئيس وزراء غرينلاند٬ ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند وأقول بكل وضوح إن ذلك لن يحدث".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن رئيس وزراء غرينلاند: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند وأقول بكل وضوح إن ذلك لن يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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