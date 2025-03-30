أعلن نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشّيعي الأعلى" العلّامة الشّيخ علي الخطيب، في بيان، أنّه "ثبت لدينا بالوجه الشّرعي، أنّ يوم غد الإثنين في 31 آذار عام 2025، هو الأوّل من شوال عيد الفطر السّعيد".
وأشار إلى "أنّه سيؤدّي صلاة العيد ويلقي خطبة العيد عند السّاعة التّاسعة من صباح غد الإثنين، في مقر المجلس طريق المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى": الإثنين أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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