جنرال إسرائيلي في ختام تمرين عسكري على الحدود اللبنانية: لن نسمح لـ"حزب الله" بترميم نفسه

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "التّمرين العسكري المشترك للفرقتَين العسكريّتَين الجليل 91 و146، بمشاركة سلاحَي الجوّ والبحريّة في القيادة الشّماليّة العسكريّة، انتهى".

وأوضح في تصريح، أنّ "التّمرين شمل التدرّب على مختلف السّيناريوهات الدّفاعيّة، والانتقال إلى حالة الطّوارئ، بالإضافة إلى محاكاة الهجوم ومداهمة مناطق مسيطرة داخل الأراضي اللّبنانيّة"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التّخطيط لهذا التّمرين في إطار خطّة التّدريبات السّنويّة، وفي إطار رفع جاهزيّة القوّات على الجبهات كافّة".

ولفت قائد المنطقة الشّماليّة الميجر جنرال أوري غوردين، إلى "أنّنا نعمل على مدار أشهر طويلة بقوّة شديدة ضدّ كلّ تهديد على سكان الشّمال، وسنواصل التّصرّف بهذه الطّريقة. نعمل وسنواصل العمل لرصد وإحباط كلّ تخطيط ونيّة، ولن نسمح لـ"حزب الله" بترميم نفسه"، مشدّدًا على أنّ "هذا التّمرين يعزّز جاهزيّتنا دفاعيًّا وهجوميًّا. يسعدني أن أرى السّكان يعودون إلى بيوتهم، حيث تقع على عاتقنا مسؤوليّة حمايتهم".

وادّعى أدرعي أنّ "الجيش يواصل الانتشار على طول الحدود اللّبنانيّة، بالإضافة إلى خمس نقاط مسيطر عليها داخل جنوب لبنان، بهدف حماية بلدات ومواطني الجليل".