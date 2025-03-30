مستشار ترامب: أميركا تخطط للحصول على 6 تريليون دولار من خلال فرض الرسوم الجمركية

أعلن مستشار الرئيس الأميركي للشؤون التجارية بيتر نافارو أن "الولايات المتحدة تخطط للحصول على 6 تريليون دولار من خلال قرض الرسوم الجمركية"، موضحا ان "على مدى السنوات العشر المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة الحصول على 6 تريليون دولار لخزانتها من خلال فرض الرسوم الجمركية على الواردات".
وأكد نافارو أن "البيت الأبيض يتوقع دعم الميزانية الفيدرالية بنحو 100 مليار دولار بعد زيادة الرسوم الجمركية على السيارات".
في الوقت نفسه، أشار إلى أن إدارة البيت الأبيض تعول على الكونغرس الأميركي لإقرار مشروع قانون من شأنه تقديم إعفاءات ضريبية، فضلا عن قروض تفضيلية لمشتري السيارات الأميركية.
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