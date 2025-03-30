شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الشركة المتحدة بمناسبة العيد.. ويؤكد: تدعم الهوية الوطنية وترسخ قيم الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصريه 42 حزبا سياسيا، بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قيادةً وعاملين، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم، وأن يكون هذا العيد فرصة لمزيد من العطاء والإنجاز.

و أعرب مطر، عن تقديره العميق لما تبذله الشركة المتحدة من جهود كبيرة في مختلف مجالات الإعلام والثقافة، حيث ساهمت بشكل فاعل في تطوير المشهد الإعلامي المصري وتعزيز الوعي المجتمعي، فمن خلال إنتاجها الإعلامي المتميز، واستطاعت أن تقدم محتوى هادفًا يعكس رؤية واضحة ومسؤولة، ويعزز مكانة الإعلام المصري على المستويين المحلي والدولي.

وقال مطر إن الدور البارز الذي تقوم به الشركة في دعم الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، عبر تقديم أعمال ترتقي بالمجتمع وتساهم في بناء جيل واعٍ ومدرك لتحديات الوطن، وقد أثبتت بفضل رؤيتها الطموحة وإدارتها الحكيمة قدرتها على تحقيق نجاحات متتالية، جعلتها ركيزة أساسية في صناعة الإعلام، مضيفا : لا يفوتني الإشادة بجهود كافة أفراد أسرة الشركة " القائمين عليها والعاملين فيها "الذين يؤدون مهامهم بكفاءة وإخلاص، مما يعكس صورة مشرفة للإعلام المصري ويعزز دوره في نقل الحقيقة وتقديم محتوى متوازن وهادف.



واختتم بيانه قائلا :" في هذه المناسبة المباركة، أتمنى لجميع قيادات وعاملين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مزيدا من التوفيق والنجاح، راجيًا أن يكون هذا العيد بداية مرحلة جديدة من الإبداع والإنجاز، وأن يحفظ الله مصر ويحقق لها المزيد من التقدم والرخاء.