شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز قيم التكافل مبادرات أطلقها التحالف الوطنى لتوزيع الوجبات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، أطلق التحالف الوطني عدد من المبادرات خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025. تهدف الى توزيع وجبات إفطار ساخنة ومتوازنة على مستوى محافظات الجمهورية، تأكيدًا على التزام التحالف بدعم الفئات المستحقة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل.

وتهدف مبادرات التحالف مثل مطبخ الخير و سبيل وغيرها لتوفير الدعم الغذائي تقديم وجبات إفطار متكاملة للأسر المستحقة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان ، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتعميق روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، من خلال مشاركة المتطوعين في تجهيز وتوزيع الوجبات بالاضافة الي تمكين المرأة عن طريق إشراك السيدات المعيلات في عمليات الطهي والتجهيز، مما يسهم في تمكينهن اقتصاديًا.

وعملت مبادرات التحالف المختلفة شهر رمضان المبارك بالكامل، حيث يتم تجهيز وجبات الإفطار يوميًا داخل عدد من المطابخ المخصصة لهذه المبادرات في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.