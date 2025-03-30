ترامب يعلن موعدا للتحدث مجددا مع بوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) التفزيونية الأميركية إنه سيفرض رسوما جمركية ثانوية تتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة على جميع واردات النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن تطبيق تلك الرسوم ربما يكون في غضون شهر واحد إذا لم يجر وقف لإطلاق النار.

وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأيام المقبلة.

وخلال حملته الرئاسية العام الماضي، تعهد ترامب مرارا بإنهاء ما وصفه بالحرب "السخيفة" في أوكرانيا، ويركز بشدة على هذه القضية منذ توليه منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب "إذا لم نتمكن أنا وروسيا من التوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا اعتقدت أن روسيا هي المسؤولة... فسأفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط، على جميع واردات النفط القادمة من روسيا".

وأضاف "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطا من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة... ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات النفط، ورسوم تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع واردات النفط".

وأشار ترامب إلى أن بوتين يعلم أنه غاضب منه، لكنه أضاف أنه "تربطه به علاقة جيدة جدا" وأن "الغضب يتبدد بسرعة... إذا فعل (بوتين) الصواب".