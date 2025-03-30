انتشال ناجية من تحت أنقاض زلزال ميانمار

ابوظبي - سيف اليزيد - انتشلت امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مجمع سكني منهار في مدينة ماندالاي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة، وسط هتافات الفرح.

بعد انتظار طويل ومؤلم، انتشلت فيو لاي خاينغ، البالغة 30 عاما، من تحت أنقاض شقتها في مجمع "سكاي فيلا" السكني حيث علقت.

وبينما كان رجال الإنقاذ يحاولون سحب فيو لاي خاينغ من تحت الركام، كان زوجها يي أونغ، الذي يبلغ 30 عاما، يترقب خروجها بالقرب من المجمع المنهار.

وقال يي أونغ "في البداية، لم أعتقد أنها ستكون على قيد الحياة".

يي أونغ يمسك بيد زوجته فيو لاي خاينغ بعد إخراجها من تحت أنقاض زلزال ميانمار

ثم بدأ التصفيق عندما أخرج رجال الإنقاذ، الذين يرتدون ملابس برتقالية ويضعون خوذا، فاي لاي خاينغ على قيد الحياة، وقد بدت منهكة للغاية ووجهها مليء بالندوب، من بين الحطام ووضعوها على نقالة.

أضاف الأب لطفلين، وليام (8 سنوات) وإيثان (5 سنوات)، "أنا سعيد جدا لأنني سمعت أخبارا سارة".

وفور إخراجها، تشكلت سلسلة بشرية لإنزال نقالة فايو لاي خاينغ إلى سيارة الإسعاف التي كانت تنتظر في أسفل تلة من الركام، لنقلها إلى المستشفى.

في سيارة الإسعاف المتجهة إلى المستشفى، قال يي أونغ "لا يمكننا التحدث في الوقت الراهن"، موضحا "نحن قلقون من أنها قد تتوتر كثيرا إذا تحدثت. إنها ضعيفة للغاية وطلب مني المسعفون عدم التحدث معها الآن".

وإذ تم إنقاذ فيو لاي خاينغ على قيد الحياة، إلا أن الزلزال الذي ضرب ميانمار ترك العديد من العائلات المنكوبة.

وقدّر مسؤول في الصليب الأحمر، في وقت سابق، أن يكون أكثر من 90 شخصا محتجزين تحت أنقاض المجمع السكني الذي عثر فيه على المرأة على قيد الحياة.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجة شمال غرب ماندالاي في ساعة مبكرة من ظهر الجمعة، تلته هزة ارتدادية بقوة 6,7 درجات بعد دقائق.

إلى ذلك يواصل عناصر الإنقاذ والسكان في ماندالاي، اليوم الأحد، عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة بعد يومين من الزلزال المدمّر الذي أسفر، بحسب السلطات، عن مقتل 1644 شخصا في ميانمار و17 شخصا على الأقل في تايلاند المجاورة.