شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال تايلاند.. بانكوك تؤكد السفر الآمن لوجهاتها السياحية والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا زلزال تايلاند

تبعات زلزال تايلاند

الدمام - شريف احمد - تتواصل تبعات زلزال تايلاند، إذ أعلنت بانكوك السفر الآمن إلى العديد من الوجهات السياحية في البلاد، في أعقاب الزلزال المدمر في المنطقة.وأشار وزير السياحة إلى أنه لم يتعرض أي سائح لإصابات، ولم تتأثر أي معالم سياحية.وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال الوزير إن "السفر والفنادق والفعاليات تسير بشكل طبيعي. عمليات التفتيش مستمرة لضمان السلامة. تراقب شرطة السياحة المواقع الرئيسية. لا إلغاء للرحلات".وأعلنت المطارات الدولية، على سبيل المثال في بانكوك وجزيرة بوكيت السياحية الشهيرة، عودة عملياتها إلى طبيعتها.وكانت صالات السفر والمدارج بالمطارات قد تم فحصها سابقا للتأكد من عدم وجود أي أضرار.وتمثل السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند وتوظف أكثر من 20% من إجمالي القوى العاملة، حسب خطاب ألقاه محافظ البنك المركزي في البلاد العام الماضي.وأسفر زلزال قوي ضرب ميانمار حتى الآن عن مقتل 17 شخصا في بانكوك.وذكرت السلطات، أن 83 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفة أن 32 آخرين أصيبوا.