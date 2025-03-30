شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: ختام ناجح لدورى الجارحى الرمضانى الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فعاليات دوري الجارحي الرمضاني الثاني بنجاح كبير، حيث شهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب الرياضي في محافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية ودعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شهدت البطولة تنافسًا قويًا بين 64 فريقًا، شارك فيها أكثر من 1000 لاعب، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الحدث الرياضي من قبل الشباب في المحافظة. وقد تميزت البطولة بتنظيم متميز، وروح رياضية عالية، وأداء فني رفيع المستوى.

وحرص التحالف الوطني على تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه البطولة، إيمانًا منه بأهمية الرياضة في تنمية قدرات الشباب، وتعزيز قيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وتم توزيع جوائز قيمة على الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 50 ألف جنيه، فيما تم تخصيص جوائز فردية لأفضل لاعب، وهداف البطولة، وأفضل حارس مرمى.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار دعمه للمبادرات الرياضية التي تستهدف الشباب، وتساهم في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وتوفير الفرص المناسبة لهم للتعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم. وأهمية دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتماسك، وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب.

