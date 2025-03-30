شكرا لقرائتكم خبر عن "راعي مصر" عضو التحالف الوطنى تطلق مبادرة أطفال أصحاء بمدارس كفر الشيخ والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسةً راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - قوافل طبية في محافظتي الفيوم وكفر الشيخ، ضمن مبادرة أطفاء أصحاء بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وذلك لتقديم الرعاية الطبية للأطفال في المدارس.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تنظيم 3 قوافل طبية ضمن المبادرة للكشف على الأطفال في كفر الشيخ، وتم الكشف على 450 طفلا في مدارس إصلاح قبلي ومدرسة عربان الابتدائية ومدرسة محمود وكامل علي الزعفراني للتعليم الأساسي بإدارة فوة التعليمية بالمحافظة مشيرة إلى أنه تم الكشف على كل الأطفال في تخصصصات مختلفة تشمل (رمد- أطفال - أنف وأذن -) فضلا عن تقديم العلاج والنظارات الطبية .

وأشارت المؤسسة إلى تنظيم قافلة طبية بمدرسة سالم الراجحي للتعليم الأساسي بقرية الفلاح المشرك بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وتم الكشف من خلال أطباء الرمد والأطفال والأنف والأذن وتقديم العلاج والنظارات الطبية موضحة أن عدد المستفيدين من هذه القافلة 200 طفل

حزب الجبهة الوطنية

مبادرة أطفال أصحاء بمدارس كفر الشيخ والفيوم