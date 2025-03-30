شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون المسؤولية الطبية إنجاز تشريعى يساهم فى تنظيم القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بنجاح المجلس في إقرار قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا أن هذا القانون يعد خطوة تاريخية نحو تنظيم القطاع الصحي في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمجتمع.

وأوضح "أبو الخير"، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لحالات الأخطاء الطبية، من خلال إنشاء لجنة مختصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني، تكون مسؤولة عن النظر في الشكاوى وتقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، مما يضمن العدالة لكلا الطرفين، ويحد من الممارسات غير العادلة التي قد يتعرض لها الأطباء في بعض القضايا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل حماية للمرضى من أي ممارسات طبية خاطئة أو إهمال طبي، كما يضمن عدم معاقبة الأطباء جنائيا في الحالات غير المقصودة، وهو ما يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء، ويشجعهم على أداء مهامهم بكفاءة دون الخوف من التعرض للملاحقة غير العادلة.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن إقرار هذا القانون يسهم في تطوير المنظومة الصحية بشكل عام، حيث يعزز من معايير الجودة والسلامة الطبية، ويجعل القطاع الصحي أكثر تنظيمًا وشفافية، مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على حرص البرلمان خلال مناقشات القانون على تحقيق التوازن بين مصلحة المريض والطبيب ، مشددًا على أهمية نشر الوعي بالقانون الجديد بين العاملين في المجال الصحي والمواطنين، لضمان تحقيق أقصى استفادة منه مما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في مصر.