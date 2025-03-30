شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى تنظم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك 2025، نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من المعارض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأطفال الأيتام وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتم تنظيم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

يهدف هذا النشاط إلى إدخال البهجة على هذه الأسر والتخفيف من أعبائها خلال موسم العيد، وتوفير احتياجاتهم من الملابس الجديدة مجانًا.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية لخدمة أكثر من مليون طفل يتيم في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تستمر جمعية الأورمان في تقديم خدماتها والمساهمة في تحسين معيشة العديد من الأسر في كافة أنحاء مصر.

لمعارض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأطفال الأيتام

جمعية الأورمان

فرحة الاطفال واستلام ملابس العيد