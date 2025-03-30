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جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى تنظم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد بالمجان

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  • جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى تنظم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد بالمجان 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 30 مارس 2025 03:59 م

في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك 2025، نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من المعارض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأطفال الأيتام وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتم تنظيم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

يهدف هذا النشاط إلى إدخال البهجة على هذه الأسر والتخفيف من أعبائها خلال موسم العيد، وتوفير احتياجاتهم من الملابس الجديدة مجانًا.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية لخدمة أكثر من مليون طفل يتيم في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تستمر جمعية الأورمان في تقديم خدماتها والمساهمة في تحسين معيشة العديد من الأسر في كافة أنحاء مصر.

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لمعارض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأطفال الأيتام

 

 

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 جمعية الأورمان 

 

 

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فرحة الاطفال واستلام ملابس العيد

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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