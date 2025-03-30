شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤسسة العربى" عضو التحالف الوطني توزع ملابس العيد على الأطفال فى دور الرعاية بأسيوط وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 03:56 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بتوزيع 500 طقم ملابس عيد على الأطفال في دور الرعاية بمحافظتي أسيوط وسوهاج.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسسة على إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال في عيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الملابس على الأطفال في دور الرعاية لتوفير أجواء احتفالية لهم.

تسعى مؤسسة العربي لتنمية المجتمع من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة.