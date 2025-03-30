شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطنى توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مشاركتها الفاعلة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من محافظات مصر، تشمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، والمنيا.

جاء هذا تنفيذًا للمرحلة الثانية لحملة "إيد واحدة" التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني خلال موسمي رمضان والشتاء.

تم تقديم المساعدات الغذائية في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تعد هذه التوزيعات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني، في توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي.

توزيع وتسليم الكراتين