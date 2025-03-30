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الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطنى توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "إيد واحدة"

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  • الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطنى توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "إيد واحدة" 1/3
  • الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطنى توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "إيد واحدة" 2/3
  • الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطنى توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "إيد واحدة" 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 30 مارس 2025 03:55 م

في إطار مشاركتها الفاعلة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من محافظات مصر، تشمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، والمنيا.

جاء هذا تنفيذًا للمرحلة الثانية لحملة "إيد واحدة" التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني خلال موسمي رمضان والشتاء.

تم تقديم المساعدات الغذائية في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تعد هذه التوزيعات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني، في توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي.

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توزيع وتسليم الكراتين 

 

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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