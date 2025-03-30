شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تستضيف إفطارًا رمضانيًا لمتطوعى برنامج "مُلهم" والان مع تفاصيل الخبر

في بادرة تقديرية لجهود المتطوعين ودورهم المحوري في خدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، استضافت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مأدبة إفطار رمضانية خاصة لمتطوعي برنامج "مُلهم".

شهدت المأدبة حضورًا كبيرًا من المتطوعين، الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للعطاء والتفاني في خدمة المجتمع، وقدموا مساهمات فعالة في إنجاح العديد من المبادرات والفعاليات التي نظمتها مؤسسة الجارحي خلال الشهر الكريم.

وقد تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول أهمية العمل التطوعي في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع، كما تم التأكيد على أن المتطوعين هم الركيزة الأساسية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تقودها مؤسسة الجارحي.

وأشاد ممثلو مؤسسة الجارحي بالجهود المتميزة التي بذلها المتطوعون في إنجاح فعاليات برنامج "مُلهم"، مؤكدين على أنهم يمثلون قوة دافعة للخير في المجتمع.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأعضاء ،في تفعيل العمل التطوعي وتعزيز ثقافة العمل الخيري في المجتمع، إيمانًا منه بأهمية دور العمل التطوعي في تحقيق التنمية المستدامة.