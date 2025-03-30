شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يروجون الأكاذيب لإثارة الفوضى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم الإخوان يعتمد بشكل رئيسي على الشائعات والأكاذيب لإحداث بلبلة داخل المجتمع المصري، في محاولة يائسة لإضعاف ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن الجماعة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لنشر أخبار مضللة تستهدف ضرب الاستقرار وخلق حالة من الإحباط بين المواطنين.

وأضاف ربيع أن الجماعة الإرهابية تستغل أي أزمة، حتى لو كانت عالمية، مثل ارتفاع الأسعار أو التحديات الاقتصادية، لتضخيمها وتصويرها على أنها نتيجة فشل الدولة، متجاهلين التحديات التي تواجهها جميع الدول.

وشدد على أن وعي المصريين بات أكبر من أن يقعوا فريسة لمثل هذه المخططات، مشيرًا إلى أن التنظيم فقد تأثيره بشكل شبه كامل بسبب انكشاف مخططاته التخريبية.

كما دعا ربيع، وسائل الإعلام إلى التصدي لهذه الشائعات من خلال تقديم الحقائق والبيانات الموثوقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق التنمية رغم محاولات الإخوان لنشر الفوضى.