شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: بناء الجمهورية الجديدة يشمل تنمية الإنسان وتعزيز مكانة مصر عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن العشر سنوات الماضية تمكنت مصر من تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية غير مسبوقة، مدعومة برؤية استراتيجية وطنية من الرئيس السيسي، لافتا إلى بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر فقط على المشروعات القومية الكبرى، بل يمتد إلى تنمية الإنسان المصري وتطوير قدراته في مختلف المجالات، من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المهني، بتحقيق التكامل بين جميع قطاعات الدولة لضمان تنمية مستدامة تحقق آمال وطموحات المصريين.

وثمن البدرى التحولات السياسية التي شهدتها مصر، موضحا أن الدولة باتت أكثر استقرارا وقوة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات المختلفة من خلال العمل الجماعي والشراكة بين الحكومة والشعب.

ودعا المصريين إلى التكاتف مع القيادة السياسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية لم تكن لتتم إلا بإرادة سياسية قوية ودعم شعبي واسع، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والجهد للحفاظ على مكتسبات التنمية واستكمال مسيرة التقدم.

كما تقدم البدري بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها، وأن يعيده على الوطن بالخير واليُمن والبركات، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.