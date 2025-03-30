شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الوعى الشعبى والتكاتف خلف القيادة ضرورة لبناء مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحاً أن هذه المناسبة تعد فرصة للتأكيد على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب أحمد عاشور أن عيد الفطر هذا العام يأتي في وقت حافل بالإنجازات التنموية التي شهدتها مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية، وتحديث قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن المصري.

وأضاف النائب عاشور أن الشعب المصري أصبح أكثر إيماناً وثقة في القيادة السياسية، حيث ظهر الالتفاف الشعبي الكبير حول الرئيس السيسي في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة،مضيفا أن الوعي الشعبي بضرورة التكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر يعد أحد أهم أوجه القوة في المجتمع المصري.

كما شدد على أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف جميع فئات الشعب مع الدولة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، مضيفاً أن مصر اليوم في طريقها الصحيح نحو مستقبل أكثر إشراقاً بفضل السياسة الحكيمة والإرادة الوطنية الصادقة.

واختتم النائب أحمد عاشور تصريحه بالتأكيد على أهمية استثمار روح التعاون والوحدة الوطنية خلال عيد الفطر المبارك في تعزيز الإنجازات التي تحققها مصر في جميع المجالات، مشيداً بتضحيات المواطنين المصريين وجهودهم المستمرة من أجل بناء وطنهم.