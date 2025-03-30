أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية السورية هند قبوات، في حديث للـLBCI أن "المرأة السورية ستحضر في الهيئات والمديريات وكبرى المراكز في الدولة السورية".
ورأت قبوات أنه "لا يوجد في سوريا أكثريات وأقليات طائفية بل أكثرية سورية متنوعة تطمح للكرامة والحرية وأقلية لا تريد الإنخراط وتخاف من الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الشؤون الإجتماعية السورية: لا يوجد في سوريا أكثريات وأقليات طائفية بل أكثرية متنوعة وأقلية لا تريد الإنخراط وتخاف من الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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