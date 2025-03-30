وزيرة الشؤون الإجتماعية السورية: لا يوجد في سوريا أكثريات وأقليات طائفية بل أكثرية متنوعة وأقلية لا تريد الإنخراط وتخاف من الآخر

أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية السورية هند قبوات، في حديث للـLBCI أن "المرأة السورية ستحضر في الهيئات والمديريات وكبرى المراكز في الدولة السورية".

ورأت قبوات أنه "لا يوجد في سوريا أكثريات وأقليات طائفية بل أكثرية سورية متنوعة تطمح للكرامة والحرية وأقلية لا تريد الإنخراط وتخاف من الآخر".