وفاة النائب السابق طوني عيسى في سيدني

غيب الموت في سيدني، أحد أبرز وجوه الجالية اللبنانية النائب السابق طوني عيسى .
عمل عيسى في الشأن العام الاوسترالي وفي خدمة الجالية على مدى سنوات طويلة في الشأن البلدي ، اذ كان عضواً ثم رئيسا لبلدية باراماتا في سيدني،
كما انتخب نائبا في برلمان الولاية عن حزب الاحرار .
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