الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله الأجواء الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله الأجواء الإسرائيلية". وفي وقت سابق، افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومدن ومواقع في وسط إسرائيل.

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