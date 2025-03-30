سريع: اشتبكنا مع حاملة الطائرات ترومان والقطع البحرية المعادية في البحر الأحمر لثلاث مرات خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان أنه "نواصل التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا واشتبكنا مع حاملة الطائرات ترومان والقطع البحرية المعادية في البحر الأحمر لثلاث مرات خلال 24 ساعة"، كاشفا أن "المواجهة والاشتباكات نفذت من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية بعدد من الصواريخ المجنحة والمسيرات".
وشدد سريع على أنه "لن نتراجع عن إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".
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