يسرائيل هيوم: الكابينت يصدق على فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدا لضم مستوطنة معاليه أدوميم للقدس

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت" صدق على فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدا لضم مستوطنة معاليه أدوميم للقدس.

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