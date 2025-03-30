باسيل: الأزمات من حولنا كبيرة وخلاصنا بتفاهمنا وباحترام التوازنات التي يقوم عليها وطننا

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له الى أن "حياتنا المشتركة مبرّر وجود لبنان. حماية الوجود والدور تحتاج إلى دولة تصون الحقوق والحريات ونظام يدير التنوع بعدالة ومساواة. الأزمات من حولنا كبيرة . خلاصنا بتفاهمنا وباحترام التوازنات التي يقوم عليها وطننا". وأضاف :"فطر سعيد اعاده الله بالخير على اللبنانيين وجميع المسلمين في العالم".

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