المطران ابراهيم: الأعياد الدينية تشكّل فرصة لتعزيز الروابط الأخوية بين أبناء الوطن الواحد

وجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم تهنئة قلبية إلى جميع اللبنانيين في مناسبة عيد الفطر السعيد، ، متمنيًا أن يحمل هذا العيد الخير والسلام إلى ربوع الوطن.

وشدد في كلمته، على أهمية هذه المناسبة التي تجسد معاني الإيمان والتسامح والمحبة، مشيرًا إلى أن "لبنان كان ولا يزال نموذجًا للعيش الواحد بين مختلف الطوائف والمذاهب. وأكد أن الأعياد الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، تشكّل فرصة لتعزيز الروابط الأخوية بين أبناء الوطن الواحد".

كما لفت إلى التزامن اللافت هذا العام بين صوم المسلمين في شهر رمضان المبارك وصوم المسيحيين في زمن الصوم الكبير، معتبرًا أن "في هذا التوافق رسالة روحية عميقة تدعو إلى التأمل في معاني الصبر والتضحية والتقرب من الله"، وأشار إلى أن "هذه المصادفة تشكل دعوة إضافية لتعزيز قيم الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، لما للصوم من بُعدٍ روحي وإنساني مشترك بين الأديان".

ودعا إبراهيم إلى التأمل في قيم العطاء والتضامن التي يجسدها عيد الفطر، مشيرًا إلى "ضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان". وأضاف: "ليكن هذا العيد مناسبة لنشر الفرح في قلوب الجميع، ولنصلِّ من أجل أن يعمّ السلام والاستقرار في وطننا الحبيب".