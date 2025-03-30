شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: مصر تواصل دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف سدًا منيعًا أمام أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تدعم وحدة الصف الفلسطيني وترفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية.

وأضاف أن مصر قدّمت وما زالت تقدم مساعدات إنسانية ضخمة لأهالي قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، كما تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة، من خلال الوساطة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وأكد الشهابي أن محاولات بعض الأطراف الترويج لمؤامرات التهجير عبر سيناء مرفوضة تمامًا، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

واختتم بقوله: "مصر ستظل حامية الحقوق العربية، ولن تسمح بتمرير مخططات تستهدف الشعب الفلسطيني".



