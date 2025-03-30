الشيخ الكردي في خطبة العيد: الاحتلال لأرضنا ما زال قائماً والشّعب يلتفّ خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد والسعي لتحرير أي بقعة محتلة

أشار أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، في خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين بتكليف من المفتي عبداللطيف دريان الى أن "شهر رمضان رسالة حياة وتجديد الميثاق مع الله والتحدي بعد رمضان كيف نثبت على الطاعات"، معتبرا أن "العيد يأتي وهناك العديد من الجراح داخل أمتنا وأهمها ما يحصل في غزة حيث نقف متعجبين مستهجنين لهذا الصمت العالمي الذي لا يناسب أبدًا مع طروحات الإنسانية المعاصرة التي يطرحها العالم الحر اليوم".

واعتبر أنه "لا نستطيع إلا أن نستحضر آلام بلدنا التي سنتغلب عليها بوحدتنا فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال متواجدًا"، لافتا الى أن "الاحتلال لأرضنا ما زال قائماً والشّعب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى يلتفّ خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد والسعي الحثيث لتحرير أيّ بقعة أرض محتلّة".

وشدّد على أنّه نحتاج اليوم إلى طي صفحات الماضي وأن يكفّ بعضنا عن التهشيم في كيان هذا البلد، وأسأل الله تعالى في العيد أن يتغير حال أمتنا إلى مزيد من الأمن والاستقرار".