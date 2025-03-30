سوسان بخطبة العيد: بناء دولة المؤسسات هو الكفيل بتجاوز كل المخاطر والتحدّيات

أكد مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في كلمة له خلال خطبة العيد، "اننا في لبنان نتطلّع دائمًا إلى المؤسسات الدستورية، لأنها هي الأصل، وهي الحارسة للمرافق العامة، وللمال العام، ولمصالح المواطنين. فبناء دولة المؤسسات هو الكفيل بتجاوز كل المخاطر والتحدّيات، واستكمال البناء يتطلّب الاحتكام منا جميعًا إلى دستور الطائف، الذي أرسى السلم الأهلي بين كافة اللبنانيين بكل طوائفهم وأحزابهم وانتماءاتهم.

ولفت الى أن "المواطن اللبناني بكل طوائفه وأطيافه يبارك هذا العهد الجديد، وينشد التغيير الحقيقي، ويتطلّع إلى الأمن والاستقرار المعيشي في ظلّ العهد الجديد والحكم والحكومة، ويتطلّع إلى توحيد الصفوف والقلوب، بإنهاض لبنان، والتكاتف والتعاضد لمواجهة ما يتهدّدنا من تحدّيات، مطلوبٌ من الدولة إيجاد حلول ناجعة لها".

وأضاف: "اللبنانيون يتطلّعون إلى قادة حكماء يضعون مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، ويملكون رؤية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وحلّ الأزمات الداخلية، ووقف هجرة الشباب. كما يدعون إلى تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ دولة عادلة وفق دستور الطائف، ودعم القوى الأمنية والقضاء الشفّاف، إلى جانب تقوية الجيش لمواجهة أطماع العدوّ الصهيوني ومؤامراته".

وأكّد سوسان: "إن صيدا تدين بشدّة الاعتداءات الصهيونية على لبنان وغزّة والضفّة والقدس، واستهداف المقدّسات الإسلامية والمسيحية. كما تستنكر اقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال والمستوطنين، في محاولة لفرض واقع بالقوّة. ونتساءل: أين العالم الحرّ من إرهاب الدولة الصهيونية؟".

وشدّد سوسان على أنه "لن يقف في وجه هذه الغطرسة الصهيونية الوحشية على المدنيين إلّا روح الجهاد والمقاومة، التي يجسّدها الشعب الفلسطيني المجاهد بكل أطيافه الإسلامية والوطنية، وبكل أطفاله ونسائه وشيوخه المجاهدين والمرابطين في باحات الأقصى وفي حرمه الشريف"، متوجّهًا بتحيّة لكل الشهداء الأبرار في لبنان، من قوى الجيش الباسل والمقاومة، ولكل الصامدين على أرض الجنوب، ولكل المقاومين في مواجهة العدوّ الصهيوني النازي على أرض القدس والأقصى وفلسطين، قائلًا: "نُحيّي دماء شهداء الطفولة، دماء العودة، دماء الحرية والتحرير".