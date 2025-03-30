أ ف ب: الصين وكوريا الجنوبية واليابان تتفق على تعزيز التجارة الحرة

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن الصين وكوريا الجنوبية واليابان اتفقت على تعزيز التجارة الحرة، وفق ما أفاد بيان مشترك صادر عن لقاء جمع مسؤولين كبار من الدول الثلاث في سيول.
وتُعدّ كوريا الجنوبية واليابان من كبار مصدري السيارات في العالم، كما أن الصين تضررت بشدة من الرسوم الأميركية الجديدة.
وحضر الاجتماع وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك غون ونظيره الياباني يوجي موتو ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو.
ودعت الدول الثلاث في بيانها المشترك إلى تسريع مفاوضاتها بشأن ابرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية شاملة، إضافة إلى تهيئة "بيئة تجارية واستثمارية مستقرة".
وأكد وزير الصناعة الكوري الجنوبية على ضرورة استجابة الدول الثلاث "بشكل مُشترك" للتحديات العالمية المُشتركة.
وقال "تتميز البيئة الاقتصادية والتجارية الحالية بتزايد تشرذم الاقتصاد العالمي".
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