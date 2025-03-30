شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. مظلة دعم متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تقديم دعمه للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، من خلال توفير المساعدات العاجلة والمستدامة، حيث تشمل جهوده تقديم الدعم الصحي، وتوفير العلاج المجاني، والمساهمة في تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لخدمة المواطنين بالمناطق النائية.

كما يولي التحالف اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم برامج تدريبية تساعدهم في الاندماج بسوق العمل، وتعزيز قدراتهم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأكد التحالف أن دوره لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات المباشرة، بل يمتد إلى تمكين الفئات المستهدفة عبر حلول مستدامة تضمن لهم حياة أفضل، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي هو شريك أساسي في تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

