نقلت صحيفة "تيليغراف" عن مسؤول عسكري إيراني كبير، تأكيده أن "لا تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأميركية إذا هوجمت إيران"، كاشفا أنه "سنضرب قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية ردا على أي هجوم أميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر تيليغراف عن مسؤول عسكري إيراني كبير: سنضرب قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية ردا على أي هجوم أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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