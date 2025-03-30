نقلت صحيفة "تيليغراف" عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، إدانته التهديدات الايرانية بشدة، مؤكدا أنه "نواصل العمل مع شركائنا لتشجيع خفض التصعيد". وأكد المسؤول البريطاني أن "قاعدة دييغو غارسيا حيوية لأمن بريطانيا والولايات المتحدة، ولها دور محوري في الأمن الإقليمي والدولي".

كانت هذه تفاصيل خبر تيليغراف عن متحدث باسم الحكومة البريطانية: ندين التهديدات الايرانية ونواصل العمل مع شركائنا لتشجيع خفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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