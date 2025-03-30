نقلت شبكة "إن بي سي" عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تأكيده أنهم لا يهتم إذا رفعت شركات صناعة السيارات الأجنبية الأسعار لأن الناس سيشترون السيارات الأميركية، معتبرا أن "رؤساء شركات صناعة السيارات سيربحون المال أكثر إذا صنعوا السيارات داخل الولايات المتحدة، والرسوم الجمركية بالتأكيد ستكون دائمة"، مضيفا :":لقد نهب العالم الولايات المتحدة على مدى 40 عاما الماضية وأكثر".
من جهة اخرى كشف ترامب أنه "أجريت محادثات جدية حول ضم غرينلاند سنحصل عليها بـ100 بالمئة، ومن المحتمل أن نحصل عليها دون استخدام القوة العسكرية لكنني لا أستبعد أي شيء"، مشيرا الى ان "هناك سفنا من روسيا والصين ودول أخرى تبحر خارج غرينلاند ولن نسمح بالضرر بالعالم أو ببلادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر إن بي سي عن ترامب: من المحتمل أن نحصل على غرينلاند دون استخدام القوة العسكرية لكنني لا أستبعد أي شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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