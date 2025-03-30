القيادة الأميركية في إفريقيا: نفذنا بالتنسيق مع حكومة الصومال غارة على أهداف متعددة لتنظيم داعش بالصومال

نفّذ الجيش الأميركي غارة جوية السبت ضد أهداف لتنظيم داعش في منطقة بونتلاند بالصومال، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم".

وأكدت أفريكوم في بيان إنها شنت الغارة الأخيرة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وأصابت "أهدافا متعددة لتنظيم الدولة الاسلامية في الصومال".

وحددت أفريكوم موقع الغارة الجوية في "جنوب شرق بوساسو، بونتلاند، شمال شرق الصومال".

أضافت "يشير التقييم الأولي لأفريكوم إلى مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش في الصومال"، مشيرة إلى أنه "لم يُصب أي مدني بأذى".