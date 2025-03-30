نفّذ الجيش الأميركي غارة جوية السبت ضد أهداف لتنظيم داعش في منطقة بونتلاند بالصومال، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم".
وأكدت أفريكوم في بيان إنها شنت الغارة الأخيرة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وأصابت "أهدافا متعددة لتنظيم الدولة الاسلامية في الصومال".
وحددت أفريكوم موقع الغارة الجوية في "جنوب شرق بوساسو، بونتلاند، شمال شرق الصومال".
أضافت "يشير التقييم الأولي لأفريكوم إلى مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش في الصومال"، مشيرة إلى أنه "لم يُصب أي مدني بأذى".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الأميركية في إفريقيا: نفذنا بالتنسيق مع حكومة الصومال غارة على أهداف متعددة لتنظيم داعش بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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