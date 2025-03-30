أردوغان وعباس يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - أنقرة (وكالات)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وقضايا إقليمية ودولية، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية. وذكر البيان أن أردوغان وعباس بحثا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، أشار أردوغان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يمكنهم تجاوز هذه المرحلة الصعبة إلا من خلال الوحدة والتضامن.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل جهودها لإيصال صوت فلسطين إلى كل المحافل الدولية. وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والهدوء في أقرب وقت.