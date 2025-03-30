إسرائيل تخطط لتفكيك مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

يخطط الجيش الإسرائيلي لتفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار عدوانه على المنطقة منذ أكثر من شهرين، حسبما كشف موقع «والا» أمس.

وقال الموقع في تقرير له، إن التحدي الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليته العسكرية على شمالي الضفة الغربية قبل أكثر من شهرين هو التعامل مع مخيمات اللاجئين التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مدن حصينة.

وأوضح الموقع أنه عندما كان الجيش يريد تنفيذ اعتقالات أو اغتيالات هناك، كان لزاماً عليه إدخال قوات سرية تعرض جنوده لخطر كبير، متابعاً: «لإعادة حرية العمل للجيش الإسرائيلي في المخيمات التي تم تصميمها كحصون، كان على القوات استعادة حرية الحركة، ما يسمح لها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، بتحقيق سرعة الاستجابة على الأرض».

وقال إنه لتحقيق ذلك الهدف، قرر قائد قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، إنه يجب تفكيك مخيمات اللاجئين في مدينتي جنين وطولكرم وتحويلها إلى مجرد أحياء أخرى عادية.

وبحسب الموقع، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية هندسية كبيرة ومتطورة تعتمد على المعلومات الاستخبارية، وتهدف إلى إنشاء طرق مرور جديدة، وتوسيع الطرق القائمة في مخيمات اللاجئين.

وفي السياق، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمس، عن استيلاء السلطات الإسرائيلية على أكثر من 52 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضحت الهيئة في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن إسرائيل أصدرت منذ 7 أكتوبر 2023 13 أمراً عسكرياً لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وأقامت 60 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة، مشيرة إلى أن من بين الـ 52 ألف دونم التي تم الاستيلاء عليها، 46 ألف دونم خلال العام 2024، تحت مسميات مختلفة، منها إعلان محميات طبيعية، وأراضي الدولة، وأوامر الحجج العسكرية وغيرها.