شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: وعى الشعب المصرى أحبط المؤامرات على الوطن واصطف خلف قيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن مجرد دعم سياسي، بل كان سدًا منيعًا أمام كل المؤامرات والمخططات التي استهدفت زعزعة استقرار الوطن.

وأوضح الكمار، أن وحدة المصريين والتفافهم حول قيادتهم أفشلا محاولات التشكيك وبث الفتنة التي سعت جهات خارجية لاستغلالها لضرب أمن مصر واقتصادها.

وأشار عضو مجلس النواب، أن التاريخ أثبت أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها، الذي أدرك بحسه الوطني حجم التحديات والمخاطر، ورفض الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن استمرار هذا التكاتف الشعبي هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار الدولة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وشدد مدحت الكمار، أن وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يعكس صلابة غير مسبوقة ووعيًا سياسيًا عميقًا.

وأضاف نائب القليوبية، أن هذا الاصطفاف الشعبي يعد درسًا في الوطنية والانتماء، ويؤكد ثقة المصريين في رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة وتجاوز الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، حيث شهدت مصر نقلة نوعية في مختلف المجالات، من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكباري والمدن الجديدة، إلى التطوير الشامل في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة، وصولًا إلى المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مثل مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الريف المصري.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن تلاحم الشعب المصري مع قيادته يمثل الضمانة الحقيقية لعبور أي تحديات مستقبلية، مشددًا على أن الوطنية الحقيقية تظهر في الأوقات الصعبة، ومصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.