شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بأصدق التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وأشادت النائبة بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد رغم التحديات الصعبة التي يواجهها الوطن، مؤكدًة أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا وراء القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يثبت قوة وصلابة الأمة المصرية.

وقالت النائبة هند رشاد: "يحل علينا عيد الفطر المبارك في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، إلا أن الشعب المصري بقيادة الرئيس السيسي، الذي يواصل قيادة الوطن بحكمة واقتدار، ثابت في طريقه نحو المستقبل، ويشعر الجميع بالأمان تحت قيادته الحكيمة".

وأعربت النائبة هند رشاد عن فخرها الكبير بجهود الرئيس السيسي في بناء وتطوير الجمهورية الجديدة التي تقوم على أسس العدل والكرامة، معتبرة أن هذه الجهود تشكل أساسًا لمستقبل مشرق لجميع المصريين.

وأضافت، أن الشعب المصري يعيش في أمان تام بفضل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، الذي يسعى دائمًا لضمان رفعة وازدهار الوطن.

وأكدت النائبة أن استقرار مصر وصلابة شعبها في مواجهة التحديات أصبحت مثالًا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، حيث أظهر الشعب المصري وعيًا وطنيًا عاليًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الصعبة.

كما أشارت النائبة هند رشاد إلى أن عيد الفطر المبارك يأتي بعد أيام من العبادة والتقوى، موجهة الدعاء لله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يظل الوطن آمنًا مستقرًا تحت قيادة الرئيس السيسي.