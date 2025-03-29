مقتل مواطن في صور بإطلاق نار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المواطن (ف.ش.) تعرض لإطلاق نار منذ قليل في مدينة صور، مما أدى الى مقتله، وقد فر الفاعلون إلى جهة مجهولة. وحضرت عناصر القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

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