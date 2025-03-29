تعرضت دورية راجلة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة الإحتياط التابعة لليونيفيل في وادي قطمون خراج بلدة رميش، لرشقات نارية من احد مراكز قوات الجيش الإسرائيلي لدى تفقدها ساترا ترابيا استحدثه الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض دورية راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية إسرائيلية في خراج رميش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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