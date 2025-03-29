شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومى: سنظل نتكاتف خلف قيادتنا السياسية للعبور من التحديات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجموع المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: هذه المناسبة المباركة، التي تتجسد فيها معاني الرحمة والتكافل، تأتي لتؤكد على وحدة الصف المصري وروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، متطلعين إلى مستقبل أكثر إشراقًا ونماءً.

ولفت روفائيل، فى تصريحات له، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض مرحلة فارقة في تاريخها، حيث تواجه تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مستلهمين من روح عيد الفطر قيم التضامن والعطاء من أجل رفعة الوطن، والذى جاء بعد شهر كريم تتضافرت فيه الإنسانية والمودة على موائد الافطار والسحور بما تحملة من معانى وروح ومحبه بين اطياف المصريين.

وأوضح روفائيل، أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الوعي والإدراك بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في ظل أوضاع عالمية متغيرة تفرض علينا التكاتف والعمل المشترك لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأشار نائب رئيس حزب مصر القومي، إلى أن مصر نجحت، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، في تجاوز أزمات وتحديات كبرى، فإنها قادرة اليوم على المضي قدمًا بثبات وثقة، مستندة إلى عزيمة شعبها وإرادته الراسخة في دعم جهود الإصلاح والتطوير.